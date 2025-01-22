В Коми многодетным семьям разрешат бесплатно посещать музеи и выставки

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Республиканское правительство утвердило правила, согласно которым семьи с тремя и более детьми смогут посещать культурные объекты, находящиеся в ведомстве исполнительной власти, безвозмездно. Муниципальные органы власти также получили предложение установить подобные меры на своей территории.

Согласно новому постановлению правительства, многодетные семьи имеют возможность посещать культурные учреждения вне зависимости от их проживания. Воспользоваться этой возможностью они могут для входа в музеи, парки и выставочные залы без оплаты. Однако бесплатные экскурсионные услуги не предусмотрены. Учреждения обязаны разместить информацию о предоставленной льготе на своих веб-сайтах, а также на информационных стендах в своих зданиях.

Чтобы получить бесплатный вход в музей или на выставку, родителям необходимо будет предъявить документ, подтверждающий многодетный статус, и получить бесплатный билет. Для учета посещаемости учреждения также должны будут вести собственные списки.