Надежная герметизация на века: чем заделать отверстие вокруг дымохода в кровле из шифера — смесь из 2 компонентов

Дымоход на крыше из шифера важно надёжно изолировать для предотвращения попадания мусора и осадков внутрь строения. Многие готовят песчано-цементный раствор для изоляции, однако это не совсем подходящий вариант, поскольку он часто растрескивается.

Для решения задачи лучше приготовить смесь из 2 компонентов. Рецептом поделился Сергей Семыкин в своём одноимённом канале.