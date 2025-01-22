В Коми пожарные не смогли выехать на вызов из-за нерасчищенных дорог: минстрой Коми предъявил претензии подрядчику

Фото прокуратуры Коми

Минстрой Коми выразил недовольство подрядчику за неубранную от снега дорогу к поселению, где произошло возгорание дома. Об этом сообщает "БНК". Каждой семье, пострадавшей от пожара, из резервного бюджета администрации Троицко-Печорского района выплатят 25 тысяч рублей в качестве компенсации. К жителям отправлена заместитель председателя правительства.

Четыре квартиры в доме на улице Кедровой в поселке Тимушбор Троицко-Печорского района оказались в огне 1 января. По данным МЧС по Коми, с места происшествия эвакуировались четверо, никто не пострадал. Пожар охватил 300 квадратных метров, прежде чем его потушили.

Согласно данным местных жителей, специалисты из Троицко-Печорска не смогли добраться до места из-за снежных завалов: переправа через реку Печору и дорога к Тимушбору оказались непроходимыми. Люди были вынуждены бороться с огнем и оказывать помощь сами. Следственные органы начали выяснять обстоятельства произошедшего, передает "БНК".

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн на совещании правительства 15 января назвал этот случай проявлением халатности местных властей. Он потребовал от Владимира Казакова, заместителя председателя правительства республики, детального анализа ситуации: причины отсутствия уборки дорог, действия служб после сигнала о пожаре, оказанная помощь семьям, временное и постоянное жилье для пострадавших.

Он приказал правительству определить ответственность виновных, пересмотреть механизм реагирования на ЧП, разработать конкретные предложения для предотвращения подобных инцидентов.

На заседании правительства 20 января сообщили, что против подрядной организации, отвечающей за расчистку дорог, ведется претензионная работа. Причины пожара и его обстоятельства все еще выясняются. Пока не установлено, что именно стало причиной возгорания. В сгоревшем доме проживало шесть человек по договору соцнайма: один человек находился на вахте во время пожара, четверо смогли спастись, один человек числится пропавшим.