В Коми виновник смертельного ДТП получил срок

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Водителю, потерявшему жену в результате смертельного ДТП, назначено наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает "БНК". Житель Сосногорска находился в автомобиле с супругой и ребенком на трассе "Вятка", разгоняя свою машину до 130 км/ч, и столкнулся с микроавтобусом. В автомобиле никто не был пристегнут ремнями безопасности.

Сыктывдинский районный суд рассмотрел дело 38-летнего жителя Сосногорска. Его признали виновным по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса, касающейся нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшего смерть по неосторожности.

Суд установил, что вечером 9 января 2024 года мужчина управлял "Фольксваген Джетта" в Сыктывдинском районе на автодороге "Вятка". На отметке 728-го километра он предпринял обгон, но при возвращении на свою полосу сбросил скорость и, не включив дальний свет, врезался на полной скорости в "Форд Транзит", который ехал с аварийными огнями со скоростью до 30 км/ч.

При столкновении оба транспортных средства съехали в кювет, и передняя часть "Фольксвагена" оказалась под "Фордом". В результате аварии жена водителя, находившаяся впереди, погибла от травм, а их дочь, сидящая сзади, получила травмы средней тяжести. Ни одна из пассажирок не была пристегнута. Водитель "Форда" серьезных травм не получил.