В рамках исследования специалисты приобрели 48 образцов черного чая, включая листовой и в пакетиках, от 35 популярных брендов, доступных на российском рынке. Производители чая были из России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши. Чай проверяли на 178 параметров качества и безопасности, включая наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий кишечной палочки, а также содержание золы, кофеина, танинов и других веществ. Из всех тестированных марок только некоторые оказались действительно опасными для здоровья:

Пакетированный чай Globus – уровень плесени превышает норму в два раза.

Basilur показал высокое содержание пестицидов и плесени, что также делает его нежелательным к употреблению.

Dilmah и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превысили допустимые уровни плесени.

В "Азерчае" были найдены бактерии кишечной палочки.

"Золотая чаша" продемонстрировала аналогичные результаты.

Однако стоит отметить, что наличие в чае бактерий и плесени может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями его хранения. Важно упомянуть, что российское законодательство не устанавливает нормы на содержание бактерий в чае, пишет gorodkirov.ru.