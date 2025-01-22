В Сыктывкаре в апреле продолжат ремонтировать дорогу в Эжву

Реконструкцию Октябрьского проспекта и трассы в Эжвинское направление планируют продолжить в апреле. На обновленных участках установят новые консоли для знаков и современные автобусные остановки.

Как передает "БНК", на платформе Госзакупок размещены два тендера на дорожные работы в Сыктывкаре. Первый проект предполагает ремонт дороги и тротуаров на участке пути Сыктывкар — Эжва (от улицы Печорской до улицы Малышева и от улицы Петрозаводской до улицы Ветеранов). Начальная сумма контракта составляет 46, 9 миллиона рублей. Начало работ запланировано не ранее 21 апреля 2025 года с завершением к 30 сентября при условии нахождения подрядчика.