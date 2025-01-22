В Сыктывкаре в апреле продолжат ремонтировать дорогу в Эжву
- 22:45 22 января
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- Инесса Богатая
Реконструкцию Октябрьского проспекта и трассы в Эжвинское направление планируют продолжить в апреле. На обновленных участках установят новые консоли для знаков и современные автобусные остановки.
Как передает "БНК", на платформе Госзакупок размещены два тендера на дорожные работы в Сыктывкаре. Первый проект предполагает ремонт дороги и тротуаров на участке пути Сыктывкар — Эжва (от улицы Печорской до улицы Малышева и от улицы Петрозаводской до улицы Ветеранов). Начальная сумма контракта составляет 46, 9 миллиона рублей. Начало работ запланировано не ранее 21 апреля 2025 года с завершением к 30 сентября при условии нахождения подрядчика.
Второй тендер касается ремонта дороги и тротуаров на Октябрьском проспекте (от улицы Печорской до улицы Чкалова), где стоимость проекта составляет 61, 638 миллиона рублей. Сроки выполнения совпадают с первым проектом.
Прием заявок на оба тендера сейчас активен, результаты будут обнародованы 31 января и 3 февраля соответственно.
Как уточняет субъект заказа, муниципальное предприятие «Дорожное хозяйство», предусматривается фрезерование старого дорожного слоя и ямочный ремонт перед укладкой свежего асфальта. Также будут установлены подходы к пешеходным переходам для повышения безопасности и консоли для дорожных знаков. На автобусных маршрутах появятся современные остановочные комплексы: один около «ТРЦ Макси» и два на «улице Печорская». Включено также обновление покрытия и тротуаров на участке от ТЦ «Март» до улицы Печорской и создание съезда с Октябрьского проспекта к домам на улицах Огородной и Громова.
По данным предприятия, в новом сезоне отремонтируют улицы Жакова, Орджоникидзе (отрезок от улицы Кирова до улицы Ленина), Карьерной, а также улицу Кирова (от улицы Кутузова до улицы Горького). Общая стоимость этих работ составит 152 миллиона рублей.
Напомним, что в 2024 году в Сыктывкаре обновили свыше 14 километров дорог. В частности, три участка дороги Сыктывкар — Эжва подверглись ремонту вследствие изношенности, что ранее вызывало частые аварии. Новый тендер продолжит эту инициативу.