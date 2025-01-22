Не сорт, а «сектор приз»: этот низкорослый томат вяжет плоды нон-стопом — 3 куста плодоносят как плантация
- 07:13 22 января
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- Служба новостей
Подготовка к сезону рассады в разгаре — дачники запасаются самыми урожайными и неприхотливыми сортами огурцов, томатов и других популярных культур. Чтобы порадоваться богатому урожаю помидоров, не затратив много усилий, обратите внимание на один плодоносный сорт, который успешно выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах.
Речь идет о гибриде "Джекпот", который полностью оправдывает свое название. Низкорослые кусты не превышают 110 см в высоту, вести их рекомендуют в 3−4 ствола. Это суперранний детерминантный томат, который плодоносит через 85−90 дней после появления первых всходов. С выращиванием справятся даже неопытные огородники — ведь он устойчив к самым разнообразным фитоболезням.
Кусты компактные, их можно сажать достаточно плотно (3−4 растения на 1 квадратный метр). В период плодоношения листьев на побегах практически не видно — кусты сплошь усыпаны плодами. Подвязка обязательна, иначе стебли могут поломаться под тяжестью урожая.
Томаты не осыпаются, не растрескиваются, отличаются сочностью и невероятно сладким вкусом с едва ощутимой кислинкой. По форме они чуть вытянутые, узкие. В стадии зрелости красного цвета, весом 40−50 граммов. Идеальны как для употребления в свежем виде, так и для цельного консервирования.
С 1 квадратного метра грядки можно собрать более 20 кг томатов. Плоды долго висят на кусте, так что собирать их можно целыми кистями, пишет hibiny.ru.