Не сорт, а «сектор приз»: этот низкорослый томат вяжет плоды нон-стопом — 3 куста плодоносят как плантация

Подготовка к сезону рассады в разгаре — дачники запасаются самыми урожайными и неприхотливыми сортами огурцов, томатов и других популярных культур. Чтобы порадоваться богатому урожаю помидоров, не затратив много усилий, обратите внимание на один плодоносный сорт, который успешно выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах.

Речь идет о гибриде "Джекпот", который полностью оправдывает свое название. Низкорослые кусты не превышают 110 см в высоту, вести их рекомендуют в 3−4 ствола. Это суперранний детерминантный томат, который плодоносит через 85−90 дней после появления первых всходов. С выращиванием справятся даже неопытные огородники — ведь он устойчив к самым разнообразным фитоболезням.