Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о жестких нормах с августа
- 15:17 22 января
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- Служба новостей
Многие владельцы частных домов предпочитают создавать собственные скважины для автономного водоснабжения. Однако, несмотря на все преимущества данной системы, существует ряд правил и законов, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать штрафов и юридических проблем. В судебной практике есть случаи, когда владельцы таких скважин несли ответственность за их использование. Рассмотрим два примера, когда гражданам грозит штраф за водяную скважину на их участке.
Пример 1: Пользование скважиной соседями Согласно закону "О недрах", граждане могут без лицензии использовать воду из подземных скважин, расположенных на их личных участках, для собственных нужд. Объем добытой воды не должен превышать 100 м³ в сутки, а использование скважины не должно затрагивать водоносные горизонты, которые служат источником централизованного водоснабжения (ст. 19). Нарушение любого из этих условий может привести к штрафу за незаконное пользование недрами.
Например, специалисты регионального министерства природных ресурсов выявили, что на одном садовом участке в СНТ организована скважина, которой пользуются владельцы соседних участков. Владелец скважины объяснил, что вода на некоторых участках заражена, поэтому он разрешил соседям брать воду из своей скважины для полива, за что они компенсировали ему часть расходов на ее установку. Однако проверяющие посчитали, что поскольку вода используется не только для личных нужд владельца участка, он должен был получить лицензию. В результате гражданина оштрафовали на 3 000 рублей за незаконное пользование недрами (Пермский районный суд, № 12-297/2017).
Пример 2: Использование скважины в предпринимательской деятельности Даже если скважина расположена на личном участке гражданина, который не является предпринимателем, его могут оштрафовать за отсутствие лицензии, если будет выявлено, что вода из этой скважины используется в предпринимательской деятельности.
Например, хозяйку кафе признали виновной в том, что она не получила лицензию на скважину, тогда как вода использовалась для нужд принадлежащего ей заведения. В другом случае главу крестьянско-фермерского хозяйства оштрафовали на 30 000 рублей, так как скот, разводимый для продажи, пил воду из нелицензированной скважины. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова в своем телеграм-канале.
Эти примеры демонстрируют, что использование скважин требует соблюдения определенных правил и законодательства. Владельцам скважин следует внимательно следить за целями и объемами использования воды из своих источников, чтобы избежать штрафов и юридических проблем, пишет sevastopolmedia.ru.