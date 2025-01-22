Как избежать ошибок в жизни: мудрый Омар Хайям дал совет, который актуален и 10 веков спустя
- 12:06 22 января
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- Служба новостей
Омар Хайям жил и творил более 1000 лет назад. Однако его рубаи до сих пор заставляют людей задумываться о смысле жизни и бренности бытия.
Слова персидского философа и поэта проникают в глубину души, позволяя нам видеть в них отражение собственной жизни и найти ответы на волнующие вопросы.
Цитаты мудреца служат источником вдохновения и поддержки в трудную минуту. Они напоминают о быстротечности жизни и призывают наслаждаться каждым ее мгновением.
Может, стоит и следовать разуму, друг,
Только ты не прошел и полкруга наук,
Твой наставник — судьба, как базарный пройдоха,
Облапошит однажды — все выучишь вдруг.
Омар Хайям
Эта цитата перекликается с известным выражением из книги Гийома Мюссо «Спаси меня»: «Когда человек строит планы, Бог смеется». Смысл в том, что никто из нас не может знать, что его ждет в будущем. Это под силу только Богу. Посылая нам испытания, он дает бесценные жизненные уроки. Нет человека, который бы мог избежать ошибок. Каждый учится на собственном опыте, пишет портал hibiny.ru.