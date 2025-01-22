Как избежать ошибок в жизни: мудрый Омар Хайям дал совет, который актуален и 10 веков спустя

Омар Хайям жил и творил более 1000 лет назад. Однако его рубаи до сих пор заставляют людей задумываться о смысле жизни и бренности бытия.

Слова персидского философа и поэта проникают в глубину души, позволяя нам видеть в них отражение собственной жизни и найти ответы на волнующие вопросы.