Колпачок в барабан — и стиральная машина как новая: вся грязь выйдет черными хлопьями
- 11:00 22 января
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- Служба новостей
Стиральная машина — незаменимый помощник в быту, но со временем она может загрязняться из-за накопления остатков порошка и грязи, что ухудшает качество стирки. Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказывает о простых и действенных способах очистки стиральной машины, чтобы вернуть ей прежнюю эффективность.
Первый признак того, что стиральная машина нуждается в чистке, — это уменьшение количества пены во время стирки. Если даже при использовании хорошего порошка пены становится мало, это может свидетельствовать о скоплении грязи внутри техники. В таком случае стоит задуматься о её очистке.
Накопление грязи и остатков моющих средств не только снижает качество стирки, но и может привести к поломкам. Внутренние механизмы машины могут засоряться, что в итоге выльется в дорогостоящий ремонт. Поэтому регулярная чистка стиральной машины — это не только вопрос гигиены, но и способ продлить её срок службы.
Один из самых простых и доступных способов очистки — использование буры. Этот метод безопасен для техники и не требует больших затрат. Марина Жукова предлагает пошаговую инструкцию:
- Подготовка: Убедитесь, что барабан стиральной машины пуст. Добавьте в него один колпачок буры.
- Температура: Установите температуру стирки на 30–40 градусов. Это оптимальный диапазон для эффективного растворения грязи.
- Режим: Отключите режим отжима, чтобы снизить нагрузку на машину и дать раствору буры проникнуть во все труднодоступные места.
- Запуск: Включите цикл стирки на 30 минут. За это время бура удалит большую часть загрязнений из барабана и фильтров.
После завершения цикла вы заметите, что порошок снова образует достаточное количество пены. Это говорит о том, что стиральная машина очищена и готова к работе. Качество стирки заметно улучшится, а вещи будут отстирываться быстрее.
Регулярная чистка стиральной машины — это залог её долговечности и эффективной работы. Использование буры — простой и доступный способ поддерживать технику в идеальном состоянии. Следуя советам Марины Жуковой, вы сможете легко избавиться от загрязнений и наслаждаться безупречной чистотой ваших вещей. Не забывайте о профилактике, чтобы стиральная машина служила вам долгие годы, пишет progoroduhta.ru.