Колпачок в барабан — и стиральная машина как новая: вся грязь выйдет черными хлопьями

Стиральная машина — незаменимый помощник в быту, но со временем она может загрязняться из-за накопления остатков порошка и грязи, что ухудшает качество стирки. Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказывает о простых и действенных способах очистки стиральной машины, чтобы вернуть ей прежнюю эффективность.

Первый признак того, что стиральная машина нуждается в чистке, — это уменьшение количества пены во время стирки. Если даже при использовании хорошего порошка пены становится мало, это может свидетельствовать о скоплении грязи внутри техники. В таком случае стоит задуматься о её очистке.