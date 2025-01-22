Под флагом Коми выступит один из сильнейших спортсменов по плаванию

Один из ведущих спинистов страны, обладатель мирового юношеского рекорда, многократный призёр российских чемпионатов и победитель мировых и европейских первенств по плаванию вновь будет выступать под флагом Республики Коми.

Соглашение об этом было подписано 17 января известным спортсменом и президентом региональной Федерации плавания Юрием Колмаковым.

"Мы очень рады, что Николай вернулся в Коми, усилив наши позиции на всероссийской арене. Его участие в команде не только придаёт ей силы, но и вдохновляет молодёжь. Наряду с лыжниками, Коми славится и пловцами. Наша цель — сохранить их в нашем регионе", — отметил Юрий Колмаков.

Николай — воспитанник сыктывкарской школы плавания, его тренер — Ольга Глухова. В 2021 году он начал выступать за Татарстан, и состав команды Республики Коми стал не полным. Благодаря успешным переговорам, спортсмена удалось вернуть в родные края. С 2025 года Николай Зуев вновь станет выступать за Коми и возглавит республиканскую команду.