Под флагом Коми выступит один из сильнейших спортсменов по плаванию
- 10:45 22 января
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- Инесса Богатая
Один из ведущих спинистов страны, обладатель мирового юношеского рекорда, многократный призёр российских чемпионатов и победитель мировых и европейских первенств по плаванию вновь будет выступать под флагом Республики Коми.
Соглашение об этом было подписано 17 января известным спортсменом и президентом региональной Федерации плавания Юрием Колмаковым.
"Мы очень рады, что Николай вернулся в Коми, усилив наши позиции на всероссийской арене. Его участие в команде не только придаёт ей силы, но и вдохновляет молодёжь. Наряду с лыжниками, Коми славится и пловцами. Наша цель — сохранить их в нашем регионе", — отметил Юрий Колмаков.
Николай — воспитанник сыктывкарской школы плавания, его тренер — Ольга Глухова. В 2021 году он начал выступать за Татарстан, и состав команды Республики Коми стал не полным. Благодаря успешным переговорам, спортсмена удалось вернуть в родные края. С 2025 года Николай Зуев вновь станет выступать за Коми и возглавит республиканскую команду.
"Хотя я выступал за другой регион, продолжал жить и тренироваться в Сыктывкаре, поэтому всегда хотел вернуться в свою команду, когда появится такая возможность. Все мои важнейшие международные достижения связаны с республикой, и, конечно, моё сердце всегда принадлежало Коми. Я рад снова представлять наш регион, так как планирую жить и работать в Коми. Объездив всю Россию, я понял, что Сыктывкар мне дороже всего", — прокомментировал Николай.
Сейчас он готовится к чемпионату страны, который пройдёт в апреле в Казани. Это ключевое событие сезона, так как оно станет отборочным к чемпионату мира в Сингапуре.