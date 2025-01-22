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Под флагом Коми выступит один из сильнейших спортсменов по плаванию

Под флагом Коми выступит один из сильнейших спортсменов по плаванию Фото ТПП Коми

Один из ведущих спинистов страны, обладатель мирового юношеского рекорда, многократный призёр российских чемпионатов и победитель мировых и европейских первенств по плаванию вновь будет выступать под флагом Республики Коми.

Соглашение об этом было подписано 17 января известным спортсменом и президентом региональной Федерации плавания Юрием Колмаковым.

"Мы очень рады, что Николай вернулся в Коми, усилив наши позиции на всероссийской арене. Его участие в команде не только придаёт ей силы, но и вдохновляет молодёжь. Наряду с лыжниками, Коми славится и пловцами. Наша цель — сохранить их в нашем регионе", — отметил Юрий Колмаков.

Николай — воспитанник сыктывкарской школы плавания, его тренер — Ольга Глухова. В 2021 году он начал выступать за Татарстан, и состав команды Республики Коми стал не полным. Благодаря успешным переговорам, спортсмена удалось вернуть в родные края. С 2025 года Николай Зуев вновь станет выступать за Коми и возглавит республиканскую команду.

"Хотя я выступал за другой регион, продолжал жить и тренироваться в Сыктывкаре, поэтому всегда хотел вернуться в свою команду, когда появится такая возможность. Все мои важнейшие международные достижения связаны с республикой, и, конечно, моё сердце всегда принадлежало Коми. Я рад снова представлять наш регион, так как планирую жить и работать в Коми. Объездив всю Россию, я понял, что Сыктывкар мне дороже всего", — прокомментировал Николай.

Сейчас он готовится к чемпионату страны, который пройдёт в апреле в Казани. Это ключевое событие сезона, так как оно станет отборочным к чемпионату мира в Сингапуре. 

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