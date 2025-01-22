В Коми в 2024 году три человека погибли на железнодорожных путях
- 12:45 22 января
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- Инесса Богатая
В 2024 году на территории Республики Коми произошло шесть инцидентов, в которых пешеходы получили травмы на железнодорожных путях, при этом три случая оказались смертельными.
Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу Северной железной дороги (СЖД).
По сведениям СЖД, в каждом из этих происшествий люди сами несли основную часть ответственности. Расследование показало, что пострадавшие были либо в состоянии алкогольного опьянения, либо пересекали пути в неразрешённых местах. Эти действия не только противоречат правилам безопасности, но и ведут к трагическим последствиям.
Всего в течение года на участках Северной железной дороги зарегистрировано 45 случаев травмирования людей, в 26 из которых пострадавшие скончались. Эти цифры вызывают серьёзную озабоченность и поднимают необходимость усиления мер профилактики.
Специалисты подчёркивают, что одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий на железной дороге остаётся игнорирование правил поведения. Люди часто идут "кратчайшим путём", пересекают рельсы в запрещённых местах или не реагируют на сигналы о приближении поезда. В случае когда пешеход пьян, ситуация ещё более обостряется: реакция падает, внимание ослабевает.