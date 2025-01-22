В Коми в 2024 году три человека погибли на железнодорожных путях

В 2024 году на территории Республики Коми произошло шесть инцидентов, в которых пешеходы получили травмы на железнодорожных путях, при этом три случая оказались смертельными.

Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу Северной железной дороги (СЖД).