В Коми пособия по уходу за ребенком достигли 69 тысяч рублей в месяц
- 14:30 22 января
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- Инесса Богатая
В Коми размер пособия по уходу за ребенком увеличился до 69 тысяч рублей. Эта выплата сохраняется, даже если выйти досрочно из декретного отпуска на полную ставку.
С 2025 года максимальная сумма выплат по уходу за ребенком до полутора лет достигнет 68 995 рублей и 48 копеек в месяц. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по Республике Коми.
Отметим, что пособие назначается одному из членов семьи по заявлению работодателю при уходе в отпуск. Добавим, что размер определяется как 40% от среднего заработка за последние два года. Кстати, уход за малышом могут осуществлять не только мама, но и отец, бабушка или дедушка.
В январе в Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить долю пособия с 40% до 60% от среднего заработка. Также планируется поднять его минимальную сумму до уровня регионального прожиточного минимума.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля текущего года будет проведена индексация материнского капитала и единовременная выплата при рождении ребенка.