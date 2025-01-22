В Коми пособия по уходу за ребенком достигли 69 тысяч рублей в месяц

В Коми размер пособия по уходу за ребенком увеличился до 69 тысяч рублей. Эта выплата сохраняется, даже если выйти досрочно из декретного отпуска на полную ставку.

С 2025 года максимальная сумма выплат по уходу за ребенком до полутора лет достигнет 68 995 рублей и 48 копеек в месяц. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по Республике Коми.