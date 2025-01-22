Сергей Фикс назначен заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка

Заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка назначен Сергей Фикс. Он будет курировать развитие розничного бизнеса в Северо-Западном федеральном округе.

Сергей Фикс начал свою карьеру в Сбербанке в 2008 году в городе Темрюке Краснодарского края. За это время он успел поработать в разных направлениях банковского бизнеса и сменил шесть российских городов – от Тимошевска и Краснодара до Иркутска и Москвы.