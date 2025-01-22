Каждый получит по 100 000 рублей с 23 января. Деньги придут на карту «Мир»
- 10:05 22 января
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- Служба новостей
Новая денежная выплата начнет приходить на банковские карты «Мир» уже с 23 января. После новогодних каникул россияне смогут получить на такую карту по 100 тысяч рублей. И получит деньги каждый, кто ранее был выбран системой как победитель, сообщает PRIMPRESS.
По словам специалистов, новые деньги в ближайшее время придут многим людям. Это будет бонус, который будет перечисляться от национальной платежной системы и ее партнеров. И получит средства каждый, кто ранее принял участие в особой программе.
Отмечается, что акция проводилась в течение декабря, ее суть заключалась в том, чтобы люди тратили деньги по картам «Мир» на различные покупки. При этом важно, чтобы общая сумма покупок превысила 100 рублей, а сама карта при этом должна была быть зарегистрирована в программе лояльности системы.
В ближайшее время система выберет несколько победителей, которым зачислят финансовый бонус. Он составит 100 тысяч рублей, а получит его каждый, кто был выбран методом случайного отбора. Средства будут поступать на карты «Мир» в течение этого месяца, а начнется такой процесс уже с 8 января, пишет primpress.ru.