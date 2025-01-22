Каждый получит по 100 000 рублей с 23 января. Деньги придут на карту «Мир»

Новая денежная выплата начнет приходить на банковские карты «Мир» уже с 23 января. После новогодних каникул россияне смогут получить на такую карту по 100 тысяч рублей. И получит деньги каждый, кто ранее был выбран системой как победитель, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, новые деньги в ближайшее время придут многим людям. Это будет бонус, который будет перечисляться от национальной платежной системы и ее партнеров. И получит средства каждый, кто ранее принял участие в особой программе.