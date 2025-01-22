Из правительства Коми ушел зампред по инвестициям Антон Виноградов
- 13:00 22 января
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- Инесса Богатая
Антон Виноградов, заместитель по инвестициям, покидает правительство Коми, чтобы возглавить дочернюю компанию одной из российских госкорпораций. Об этом сообщает "БНК".
Как передает издание, Антон Виноградов сообщил, что получил предложение руководить дочерней структурой госкорпорации в качестве генерального директора, сосредоточившись на вопросах, связанных с Арктикой.
"Это связано с тем, что предложенная должность и зарплата более привлекательны", — пояснил он.
Антон Виноградов планирует приступить к новой работе 27 января. Название госкорпорации он не уточнил, но намекнул на "Ростех", "Росатом" или "Роснано".
В администрации главы Республики Коми подтвердили уход Антона Виноградова.
На пост заместителя председателя правительства, ответственным за инвестиции, Антон Виноградов был назначен в мае 2023 года. В его задачи входили привлечение инвесторов и инвестиций в регион. В июле 2024 года глава республики Владимир Уйба предложил Государственному совету Коми утвердить Виноградова на должности первого заместителя председателя правительства, но депутаты отказались. Однако глава республики утвердил его в этом статусе собственным распоряжением 1 августа.
С 8 января 2025 года от должности первого заместителя председателя правительства была освобождена Эльмира Ахмеева, которая управляла кабинетом министров. С 10 января Дмитрий Братыненко был назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства.