Из правительства Коми ушел зампред по инвестициям Антон Виноградов

Антон Виноградов, заместитель по инвестициям, покидает правительство Коми, чтобы возглавить дочернюю компанию одной из российских госкорпораций. Об этом сообщает "БНК".

Как передает издание, Антон Виноградов сообщил, что получил предложение руководить дочерней структурой госкорпорации в качестве генерального директора, сосредоточившись на вопросах, связанных с Арктикой.