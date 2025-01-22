В Коми за неделю полицейские уличили 16 мигрантов в нарушении закона

По информации велрмства, среди этих нарушителей шесть человек находились на территории Российской Федерации нелегально. В частности, три гражданина Киргизии — в городе Ухте, два гражданина Азербайджана — в городе Усинске, и один нарушитель — в Воркуте.

Напомним, ранее мы сообщали, что жителя Сыктывкара привлекли к ответственности за пьяную езду. Еще в 2023 году этот мужчина был оштрафован и лишен водительских прав за административное правонарушение. Он отдал их в декабре 2023 года. Однако 5 октября 2024 года днем, в поселке Краснозатонском под Сыктывкаром его остановили инспекторы ГИБДД, заподозрив в алкоголизации за рулем. После остановки он предпринял попытку пересесть на пассажирское место к супруге и отказался пройти медицинское освидетельствование.