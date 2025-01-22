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Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлоткиfreepik.com

На подготовку ингредиентов для этого яблочного пирога уйдёт не более пяти минут. Он настолько вкусный, что будет съеден до того, как успеет остыть. Тесто получается мягким, нежным и ароматным.

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • молоко — 100 мл;
  • пшеничная мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • яблоки — 4 шт.;
  • корица и сахар для посыпки яблок.

Приготовление:

Духовку поставьте разогреваться до 180 градусов. Фрукты нарежьте дольками.

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Выложите яблоки, посыпьте их сахаром и корицей.

В миску разбейте яйца и взбейте их с сахаром. Влейте к яичной смеси молоко. Ещё раз взбейте и постепенно добавьте муку с разрыхлителем.

Вылейте тесто на яблоки. Выпекайте пирог около 20 минут.

Готовый пирог переверните и посыпьте сахарной пудрой, пишет hibiny.ru.

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