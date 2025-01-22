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В Сыктывкаре в 2025 году планируют снести более десяти аварийных домов

В Сыктывкаре в 2025 году планируют снести более десяти аварийных домов Фото из архива

В Сыктывкаре планируется снести около десяти ветхих строений в 2025 году, примерно столько было убрано в прошлом году. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на мэрию города.

В столице Коми насчитывается свыше 1300 деревянных домов, почти 900 из которых признаны аварийными и подлежат ликвидации. Однако темпы сноса таких зданий оставляют желать лучшего. Так, в 2020 году в Сыктывкаре убрали 11 домов, в 2021 году — 9, а в 2022-м — также 9. В 2023 году удалось снести рекордное количество в 24 дома. 

По данным "БНК", по программе переселения из аварийного жилого фонда в прошлом году снесли здание на Дырносе, 75, расходы на это составили почти 1, 4 миллиона рублей.

В рамках муниципальной программы развития застроенных территорий подрядчик убрал дома по следующим адресам:

— улица Орджоникидзе, 53 и 61;

— улица Юхнина, 20 и 22;

— улица Оплеснина, 14, 16 и 26.

По причине серьёзных повреждений конструкции для обеспечения безопасности дом №17А на улице Юхнина снесли управлением ЖКХ с затратами в 669 тысяч рублей.

В Эжвинском районе убрали дом №4 на улице Юности, а в центре города снесли пятиэтажное общежитие на Октябрьском проспекте, 69.

В начале наступившего года старый дом по адресу: улица Юхнина, 26, уже был ликвидирован.

На 2025 год планируется снести ещё 11 многоквартирных домов, стоящих по адресам:

— Октябрьский проспект, 111;

— улица Советская, 29;

— улица Зои Космодемьянской, 30;

— улица Лесозаводская, 18;

— улица Ключевая, 14;

— переулок Зои Космодемьянской, 3;

— переулок Пригородный, 16;

— переулок Рабочий, 12;

— улица Снежная, 1А;

— улица Юхнина, 15;

— Мырты-Ю, улица Гаражная, 3.

Часто в Сыктывкаре план на год меняется: например, на 2023 год предполагалось снести 13 ветхих домов, но в итоге убрали 23, а в 2024 году рассчитывали ликвидировать лишь два здания, а решили вопрос с 11.

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