В Сыктывкаре в 2025 году планируют снести более десяти аварийных домов
- 16:30 22 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре планируется снести около десяти ветхих строений в 2025 году, примерно столько было убрано в прошлом году. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на мэрию города.
В столице Коми насчитывается свыше 1300 деревянных домов, почти 900 из которых признаны аварийными и подлежат ликвидации. Однако темпы сноса таких зданий оставляют желать лучшего. Так, в 2020 году в Сыктывкаре убрали 11 домов, в 2021 году — 9, а в 2022-м — также 9. В 2023 году удалось снести рекордное количество в 24 дома.
По данным "БНК", по программе переселения из аварийного жилого фонда в прошлом году снесли здание на Дырносе, 75, расходы на это составили почти 1, 4 миллиона рублей.
В рамках муниципальной программы развития застроенных территорий подрядчик убрал дома по следующим адресам:
— улица Орджоникидзе, 53 и 61;
— улица Юхнина, 20 и 22;
— улица Оплеснина, 14, 16 и 26.
По причине серьёзных повреждений конструкции для обеспечения безопасности дом №17А на улице Юхнина снесли управлением ЖКХ с затратами в 669 тысяч рублей.
В Эжвинском районе убрали дом №4 на улице Юности, а в центре города снесли пятиэтажное общежитие на Октябрьском проспекте, 69.
В начале наступившего года старый дом по адресу: улица Юхнина, 26, уже был ликвидирован.
На 2025 год планируется снести ещё 11 многоквартирных домов, стоящих по адресам:
— Октябрьский проспект, 111;
— улица Советская, 29;
— улица Зои Космодемьянской, 30;
— улица Лесозаводская, 18;
— улица Ключевая, 14;
— переулок Зои Космодемьянской, 3;
— переулок Пригородный, 16;
— переулок Рабочий, 12;
— улица Снежная, 1А;
— улица Юхнина, 15;
— Мырты-Ю, улица Гаражная, 3.
Часто в Сыктывкаре план на год меняется: например, на 2023 год предполагалось снести 13 ветхих домов, но в итоге убрали 23, а в 2024 году рассчитывали ликвидировать лишь два здания, а решили вопрос с 11.