В Сыктывкаре в 2025 году планируют снести более десяти аварийных домов

В Сыктывкаре планируется снести около десяти ветхих строений в 2025 году, примерно столько было убрано в прошлом году. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на мэрию города.

В столице Коми насчитывается свыше 1300 деревянных домов, почти 900 из которых признаны аварийными и подлежат ликвидации. Однако темпы сноса таких зданий оставляют желать лучшего. Так, в 2020 году в Сыктывкаре убрали 11 домов, в 2021 году — 9, а в 2022-м — также 9. В 2023 году удалось снести рекордное количество в 24 дома.