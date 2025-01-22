Стиральная машина перестанет «прыгать» при отжиме: как устранить излишнюю вибрацию

Многие сталкиваются с тем, что стиральная машина начинает сильно вибрировать и перемещаться. Неконтролируемое движение техники, особенно во время отжима, может привести к повреждению оборудования и отключению электропитания из-за натяжения шнура.

Устранить «прыгучесть» машины можно без каких-либо вложений самостоятельно. Авторы Дзен-канала «Сделай Своими Руками» рассказали о частой причине проблемы и способе её решения.