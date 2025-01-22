Стиральная машина перестанет «прыгать» при отжиме: как устранить излишнюю вибрацию
- 07:15 22 января
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- Служба новостей
Многие сталкиваются с тем, что стиральная машина начинает сильно вибрировать и перемещаться. Неконтролируемое движение техники, особенно во время отжима, может привести к повреждению оборудования и отключению электропитания из-за натяжения шнура.
Устранить «прыгучесть» машины можно без каких-либо вложений самостоятельно. Авторы Дзен-канала «Сделай Своими Руками» рассказали о частой причине проблемы и способе её решения.
Чаще всего причина сильной вибрации заключается в работе амортизаторов. Они придерживают барабан снизу и служат для гашения колебаний при отжиме.
Отсоедините шланг подачи воды и сливной шланг. Слейте с машины всю воду через специальное сливное отверстие в нижней части машинки на передней панели и переверните её вверх дном.
Обычно для устранения проблемы бывает достаточно смазать амортизаторы демпферной смазкой, после чего поставить всё на свои места. Эта простая мера решит проблему «прыгания» машины при условии загрузки белья в соответствии с рекомендациями производителя.
Совет. На скользких покрытиях стиральная машина может перемещаться даже при допустимом уровне вибрации. Установите под ножки резиновые подкладки или коврик, предварительно отрегулировав положение техники по уровню.