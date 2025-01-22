В Коми суд обязал администрацию Печоры отреставрировать памятник известному писателю

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Республиканское управление по охране объектов культурного наследия подало иск в Печорский городской суд против администрации муниципалитета с требованием провести ремонт памятника Максиму Горькому. В 2015 году Министерство культуры России включило "Скульптурный монумент А.М. Горькому в г. Печора" в реестр объектов культурного наследия страны. Ответственность за объект возложена на Печорский район.

Согласно списку и срокам работ по сохранению объекта культурного наследия, району следовало до 1 ноября 2023 года провести антикоррозионную обработку скульптуры и ремонт постамента с применением прочных материалов.

В ходе проверки управление выявило невыполнение требований охранного обязательства. Чиновникам было вынесено предупреждение с указанием завершить работы до 1 сентября 2024 года, однако этого не произошло.