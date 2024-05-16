Перерезал горло и спрятал тело в ванной: воркутинский ревнивец отправится в колонию за убийство

22-летний воркутинец, что зарезал свою знакомую, отправится в колонию. Детали преступления раскрыли в пресс-службе региональной прокуратуры.

В материалах дела уточняется, что в сентябре минувшего 2023 года молодой человек поругался со своей знакомой из-за разногласий в бытовом вопросе. В разгар ссоры он схватил год и вонзил лезвие в потерпевшую. Позднее экспертиза зафиксировала не менее 16 ранений в области шеи, головы и грудной клетки. От массивной кровопотери горожанка скончалась на месте. Однако на этом злоумышленник не остановился. Чтобы убедиться, что жертва действительно мертва, он перерезал ей горло и перенес ее в ванную. Позднее тело покойной обнаружил приятель мужчины, он и сообщил о происшествии в полицию.