В Коми предприятию пришлось заплатить штраф из-за плохой работы сотрудника

Житель Коми безответственно относился к своей работе и теперь должен заплатить предприятию 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

В Вуктыльский городской суд поступило заявление от одной из компаний. Бывший сотрудник предприятия плохо выполнял свои обязанности, из-за чего организации выписали штраф. Мужчина должен был своевременно отправлять отчёты в налоговую, а также оплачивать налоги. Однако, работник этого не делал.