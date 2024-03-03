В Коми предприятию пришлось заплатить штраф из-за плохой работы сотрудника
- 16:00 3 марта
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- Анастасия Амелькина
Житель Коми безответственно относился к своей работе и теперь должен заплатить предприятию 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
В Вуктыльский городской суд поступило заявление от одной из компаний. Бывший сотрудник предприятия плохо выполнял свои обязанности, из-за чего организации выписали штраф. Мужчина должен был своевременно отправлять отчёты в налоговую, а также оплачивать налоги. Однако, работник этого не делал.
Позже в предприятии прошла проверка финансовой дисциплины. По её результатам выявили некоторые налоговые правонарушения. Компании выписали штраф более чем в 200 тысяч рублей.
Бывший сотрудник признал свою вину. В суде он согласился полностью погасить материальный ущерб, который нанёс предприятию. Решение ещё не вступило в законную силу.