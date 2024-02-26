"Проверять будут абсолютно всех": пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены
- 10:15 26 февраля
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- Служба новостей
С 1 марта будет введена новая инициатива по проверке пожилых граждан на улицах. Организаторы будут останавливать пожилых людей для проведения беседы и информирования их о различных схемах мошенничества. Эта процедура будет проводиться на региональном уровне и осуществляться путем беседы с пожилыми людьми, которых заметят на улице.
Главная цель инициативы - защита пожилых людей от мошенничества. Сотрудники полиции и другие специалисты будут рассказывать пенсионерам о наиболее распространенных схемах мошенничества и давать рекомендации по их предотвращению. Уровень мошенничества в отношении пожилых людей остается высоким, и поэтому такие меры предосторожности являются важными.
Пенсионерам будут выдавать информационные брошюры, в которых подробно объясняются различные мошеннические схемы. Специалисты также будут наблюдать за реакцией граждан на подобные ситуации, чтобы оценить их готовность и бдительность.
Особое внимание будет уделяться гражданам в возрасте от 60 до 80 лет, которые являются наиболее уязвимой группой в отношении мошенничества. Проверки будут проводиться на Урале, и в некоторых случаях к ним присоединятся начальники городских управлений внутренних дел.
Эта инициатива призвана предупредить пожилых людей о рисках мошенничества и обеспечить их защиту от потенциальных угроз.
Эта инициатива представляет собой попытку предупредить пожилых людей о рисках мошенничества и обеспечить их защиту от потенциальных угроз, пишет ngnovoros.ru.