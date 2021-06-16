В Сети распространяется видео, как сыктывкарка бьет свою малолетнюю дочь

В Сеть попало видео, где в Сыктывкаре мать бьет своего ребенка и тащит по земле. Портал PG11.ru узнал у МВД, инициировали ли они проверку по этому поводу.

Избивавшей оказалась жительница столицы 1998 года рождения, она живет с двумя детьми: мальчиком 2015 года рождения и девочкой 2019 года рождения. На профилактическом учете в полиции семья не стоит.

Инспектор ОПДН опросил участницу конфликтной ситуации. Со слов ее соседей, мать девочки в состоянии алкогольного опьянения замечена не была. Сама мать пояснила, что вспылила на дочь из-за того, что та хотела продолжить гулять, а не идти домой.

Полицейскими Сыктывкара 13 июня 2021 года из интернет источников получена информация, где молодая женщина кричит и ударяет ребенка. По данному факту в УМВД России по городу Сыктывкару инициирована проверка.



Ребенок осмотрен медицинскими работниками, гематом и видимых травм не обнаружено. Несмотря на это, сотрудник полиции по факту нанесения побоев девочке назначил судебно медицинскую экспертизу, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.