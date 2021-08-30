Сыктывкарцы требуют новый пешеходный переход возле площадки «под часами»

Недавно в Сыктывкаре открылась площадка под часами. Это замечательное место, которое понравилось почти всем жителям города. Однако оно вскрыло одну из насущных проблем - люди продолжают перебегать дорогу от дома №83 на Первомайской до Центрального бассейна. Урбанисты считают, что на этом месте нужен пешеходный переход.

- Благодаря площади под часами мы видим, что центр города стал притягивать много людей. Это заметно, даже если зайти вечером в "Додо". Свободных мест нет, - отметил урбанист Дмитрий Махов.

Недавно "Городские проекты" проводили исследование возле ТЦ «Майский», которое показало, что жители города хотят там новый пешеходный переход. Сейчас организация проводит такой же эксперимент возле бассейна.

Ежедневно перебегают дорогу, рискуя своими жизнями:

Утром, будни - 23 человека в час;

Вечер, будни - 44 человека в час;

День, выходной - 44 человека в час;