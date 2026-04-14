Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Прокуратура Коми помогла 16‑летним работницам маркетплейса получить зарплату

Прокуратура Коми помогла 16‑летним работницам маркетплейса получить зарплатуФото "Про Город"

Инцидент произошёл в Корткеросском районе. Надзорное ведомство вступилось за 16‑летних девушек, которые столкнулись с недобросовестным отношением со стороны работодателя.

История получила развитие после того, как гражданки обратились в прокуратуру. Они рассказали, что в 2024–2025 годах трудились операторами в пункте выдачи заказов одного из крупных маркетплейсов в селе Корткерос.

В ходе проверки выяснилось, что работодатель грубо нарушил законодательство:

  • не оформил официальных трудовых отношений;
  • не заключил с девушками трудовые договоры;
  • при увольнении не произвёл окончательного расчёта;
  • одновременно требовал соблюдения внутреннего распорядка и работы по сменному графику на оборудованном им рабочем месте.

Чтобы защитить интересы несовершеннолетних, прокуратура инициировала судебное разбирательство. Цель иска — официально подтвердить факт трудовых отношений и добиться выплаты причитающейся зарплаты.

Суд первой инстанции встал на сторону девушек, а апелляционная инстанция — Верховный суд Республики Коми — подтвердила законность принятого решения. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёме.

Теперь прокуратура будет следить за тем, чтобы работодатель в точности выполнил предписания суда и погасил задолженность перед бывшими сотрудницами в установленные сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Коми защитила права бывших сотрудников швейной фабрики, добившись выплаты заработной платы.

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+