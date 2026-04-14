Прокуратура Коми помогла 16‑летним работницам маркетплейса получить зарплату
- 18:30 14 апреля
- Инесса Богатая
Инцидент произошёл в Корткеросском районе. Надзорное ведомство вступилось за 16‑летних девушек, которые столкнулись с недобросовестным отношением со стороны работодателя.
История получила развитие после того, как гражданки обратились в прокуратуру. Они рассказали, что в 2024–2025 годах трудились операторами в пункте выдачи заказов одного из крупных маркетплейсов в селе Корткерос.
В ходе проверки выяснилось, что работодатель грубо нарушил законодательство:
- не оформил официальных трудовых отношений;
- не заключил с девушками трудовые договоры;
- при увольнении не произвёл окончательного расчёта;
- одновременно требовал соблюдения внутреннего распорядка и работы по сменному графику на оборудованном им рабочем месте.
Чтобы защитить интересы несовершеннолетних, прокуратура инициировала судебное разбирательство. Цель иска — официально подтвердить факт трудовых отношений и добиться выплаты причитающейся зарплаты.
Суд первой инстанции встал на сторону девушек, а апелляционная инстанция — Верховный суд Республики Коми — подтвердила законность принятого решения. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёме.
Теперь прокуратура будет следить за тем, чтобы работодатель в точности выполнил предписания суда и погасил задолженность перед бывшими сотрудницами в установленные сроки.
