Житель Сыктывкара с рассеянным склерозом отстоял право на компенсацию затрат на жизненно важный препарат

Прокуратура добилась судебной защиты прав инвалида III группы, столкнувшегося с проблемами в получении необходимого лекарства.

История началась с обращения мужчины в надзорный орган: он пожаловался на нарушение права на лекарственное обеспечение со стороны Министерства здравоохранения Республики Коми. Пациент состоит на учёте в поликлинике и нуждается в постоянном приёме препарата: это критически важно для контроля течения рассеянного склероза.

В сентябре 2025 года врач выписал ему рецепт, но в аптеке ситуацию не смогли разрешить оперативно. Сначала обслуживание перенесли на более поздний срок, а позже документ вообще аннулировали: нужного медикамента не оказалось в наличии.

Из‑за отсутствия альтернативы горожанину пришлось купить лекарство за свой счёт. Сумма расходов составила 23 тысячи рублей — существенная нагрузка для семейного бюджета.

Прокурор Сыктывкара не оставил ситуацию без внимания и подал иск в суд в защиту прав пациента. Судебное разбирательство завершилось в пользу заявителя: ведомство обязали компенсировать понесённые затраты.

Теперь, после вступления решения суда в законную силу, прокуратура будет следить за тем, чтобы выплата была произведена в установленные сроки.

