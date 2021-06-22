Фоторепортаж: в Сыктывкар приезжал поезд с танками и новейшим оружием

В Сыктывкаре в День памяти и скорби прошло возложение цветов и патриотические акции.



В 12.00 к мемориалу «Вечная слава» и памятнику воинам-интернационалистам «Скорбящий воин» традиционно возложили цветы. В 12.15 часов во всех громкоговорителях Сыктывкара одновременно зазвучал метроном и голос советского и российского теле-радиоведущего Игоря Кириллова. После этого в городе прозвучали сирены оповещения гражданского населения.



Однако День памяти и скорби в этом году не обошелся без новшеств. С 13.30 до 16.00 часов на железнодорожном вокзале Сыктывкара проходила акция «Мы – армия страны, мы – армия народа», в рамках которой город посетил тематический поезд.

В железнодорожный состав включены исторические вагоны с экспозиционным пространством по аналогии с музейным комплексом «Дорога Памяти».

Также сыктывкарцы смогли познакомиться с новейшими достижениями современной армии, местом и ролью молодежи в повседневной жизни Вооруженных Сил РФ.

Горожанам рассказали и о работе военных медиков, которая направлена сейчас на борьбу с распространением коронавируса, а также новейшие образцы техники Вооруженных сил РФ.

На территории вокзала можно было поучаствовать в конкурсе на скоростной разбор автомата и правильное расположение звезд на погонах по возрастанию. Победители получали памятные кружки или кепки.

Мероприятие не обошлось без участия скорой помощи: нескольким юным волонтерам стало плохо из-за аномальной жары: днем температура поднималась выше 30 градусов Цельсия. К счастью, все обошлось, ребят даже не пришлось госпитализировать.

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