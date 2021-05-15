Десятки байков и громкий рок: как в Сыктывкаре открылся мотосезон

15 мая байкеры Сыктывкара открыли мотосезон 2021 года. Портал PG11.ru подготовил фоторепортаж с мероприятия.

Организацией мероприятия занялся не так давно организованный мотосоюз «Зыряне».

В программе были выступления ребят из школы рока «Rock Way», конкурсы и даже мотоджимхана.

Победители получили призы от мотомагазина и союза «Зыряне».

Байкеров собралось немало, как и зрителей и групп поддержки мотоциклистов.

Пожалуй, самым драйвовым был конкурс на самый громкий двигатель: от рычания мотоциклов были в восторге и байкеры, и зрители, а особенно дети.

Как прошел этот конкурс, можно посмотреть в нашем Instagram.

Железные кони, как всегда, поражали воображение своими расцветками, размерами и хромированными детелями.

Погода была просто отличной – солнце спряталось за облаками, не палило, а воздух был теплым. Однако стоило мотоциклистам начать выстраиваться в колонну, как начало накрапывать. К счастью, дождик не превратился в ливень и мотоколонна без проблем проехала традиционным маршрутом: сначала в город, устроить фотосессию на Театральной площади, а затем в Эжву, к памятнику строителям Сыктывкарского лесопромышленного комплекса.

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А вы бывали когда-нибудь на открытии или закрытии мотосезонов? Расскажите о ваших впечатлениях в комментариях!