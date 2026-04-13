Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- 21:01 13 апреля
- Иван Скоробогатов
Хотите, чтобы ваша герань не просто росла, а буквально бушевала цветами? Есть один неожиданный, но очень действенный лайфхак от опытного цветовода Ксении Давыдовой. Она советует поливать герань раствором обычной куркумы.
Я сама довольно долго относилась к таким советам скептически, пока не попробовала на своем старом, уже почти не цветущем кусте. Результат удивил.
Почему куркума работает?
Оказывается, эта специя — не просто ароматная добавка к блюдам. Для растений она работает как мягкий стимулятор и антисептик.
- Она пробуждает даже старые или недавно укорененные растения, заставляя их активно выпускать бутоны.
- Раствор куркумы создает в почве среду, неблагоприятную для развития грибков и бактерий, которые часто вызывают корневые гнили.
- Вещества в ее составе обогащают грунт, улучшая общее состояние растения.
Проще говоря, куркума дает герани одновременно и защиту, и хороший «витаминный» толчок.
Как правильно приготовить раствор
Все очень просто. Вам понадобится:
- 1 чайная ложка порошка куркумы.
- 1 литр отстоянной воды комнатной температуры.
Тщательно размешайте специю в воде до полного растворения. Для большего эффекта Ксения Давыдова советует добавить в этот раствор 4-5 растолченных таблеток глицина. Эта аминокислота помогает корням лучше усваивать питательные вещества.
Как и когда поливать
Золотое правило любой жидкой подкормки: поливаем только по уже влажной земле. Если полить концентрированным раствором по сухому грунту, можно обжечь корни.
- Слегка увлажните почву в горшке обычной водой.
- Через 20-30 минут полейте герань под корень, используя примерно 100-150 мл (это 4-5 столовых ложек) приготовленного раствора куркумы.
Повторяйте такую подкормку раз в две недели в период активного роста и цветения — весной и летом.
Что вы увидите?
Уже через несколько недель таких поливов растение заметно преобразится. Метаболизм ускорится: листья станут более насыщенными, плотными и ярко-зелеными. А главное — герань начнет активно выбрасывать новые цветоносы. Цветение будет более пышным и продолжительным.
Этот метод — отличная альтернатива сложным магазинным удобрениям. Он безопасен, экономичен и действительно работает. Попробуйте на одном кустике, и вы сами убедитесь, как простая специя может подарить вашей герани второе дыхание.
Напонмим, ранее мы рассказывали За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку и Как победить тараканов: самый быстрый способ выпроводить непрошенных гостей - раз и навсегда
Мы также писали:
- Просто добавьте 5 капель в ведро с водой и вымойте полы. Дом будет благоухать много дней
- Берем 1 фрукт из холодильника и натираем им подмышки - мощный блок пота
- Зажмите 2 кнопки — и стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: лайфхак для вечной службы
- Не сода и не соль. Насыпьте горсть в унитаз и спокойно идите на работу — старый налет и запах исчезнут, когда вернетесь
