Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет

Хотите, чтобы ваша герань не просто росла, а буквально бушевала цветами? Есть один неожиданный, но очень действенный лайфхак от опытного цветовода Ксении Давыдовой. Она советует поливать герань раствором обычной куркумы.

Я сама довольно долго относилась к таким советам скептически, пока не попробовала на своем старом, уже почти не цветущем кусте. Результат удивил.

Почему куркума работает?

Оказывается, эта специя — не просто ароматная добавка к блюдам. Для растений она работает как мягкий стимулятор и антисептик.

  • Она пробуждает даже старые или недавно укорененные растения, заставляя их активно выпускать бутоны.
  • Раствор куркумы создает в почве среду, неблагоприятную для развития грибков и бактерий, которые часто вызывают корневые гнили.
  • Вещества в ее составе обогащают грунт, улучшая общее состояние растения.

Проще говоря, куркума дает герани одновременно и защиту, и хороший «витаминный» толчок.

Как правильно приготовить раствор

Все очень просто. Вам понадобится:

  1. 1 чайная ложка порошка куркумы.
  2. 1 литр отстоянной воды комнатной температуры.

Тщательно размешайте специю в воде до полного растворения. Для большего эффекта Ксения Давыдова советует добавить в этот раствор 4-5 растолченных таблеток глицина. Эта аминокислота помогает корням лучше усваивать питательные вещества.

Как и когда поливать

Золотое правило любой жидкой подкормки: поливаем только по уже влажной земле. Если полить концентрированным раствором по сухому грунту, можно обжечь корни.

  • Слегка увлажните почву в горшке обычной водой.
  • Через 20-30 минут полейте герань под корень, используя примерно 100-150 мл (это 4-5 столовых ложек) приготовленного раствора куркумы.

Повторяйте такую подкормку раз в две недели в период активного роста и цветения — весной и летом.

Что вы увидите?

Уже через несколько недель таких поливов растение заметно преобразится. Метаболизм ускорится: листья станут более насыщенными, плотными и ярко-зелеными. А главное — герань начнет активно выбрасывать новые цветоносы. Цветение будет более пышным и продолжительным.

Этот метод — отличная альтернатива сложным магазинным удобрениям. Он безопасен, экономичен и действительно работает. Попробуйте на одном кустике, и вы сами убедитесь, как простая специя может подарить вашей герани второе дыхание.

