В Сыктывкаре рецидивист лишился машины за пьяное вождение

Суд вынес приговор местному жителю за повторное нарушение, связанное с отказом от проверки на алкоголь. Молодого человека осудили за управление машиной в нетрезвом виде после ранее примененного административного наказания за аналогичный проступок.

Как установил суд, в январе 2026 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21074 в Краснозатонском районе Сыктывкара. Его остановили сотрудники дорожной полиции, но водитель отказался пройти медицинское освидетельствование для подтверждения или отрицания факта опьянения. Ранее он уже был наказан за такое же административное нарушение.

В ходе судебного процесса подсудимый признал свою вину и подтвердил, что автомобиль является его собственностью. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель городской прокуратуры.

По итогам рассмотрения дела суд назначил виновному 200 часов обязательных работ и запретил ему управлять транспортными средствами на два года. Автомобиль марки ВАЗ-21074 был конфискован в пользу государства. Приговор пока не вступил в силу.

