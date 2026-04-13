Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Администрация Сыктывкара займётся ликвидацией заброшенных объектов Мелькомбината

Работа разделена на два этапа: обеспечение безопасности и приведение территории в порядок. Соответствующее заявление опубликовал в своем канале глава городской администрации Максим Мартышин.

Как отметил мэр, долгое время неиспользуемая зона, на которой находятся жилые дома, торговые точки и объекты железной дороги, создает серьезную опасность для населения. Администрацией уже подготовлен и утвержден детальный план мероприятий.

Первая часть плана касается юридического оформления. Предполагается установить всех владельцев земельных участков, строений и путей, создать единые реестры и получить необходимые выписки из ЕГРН. Управляющие организации жилых комплексов совместно с администрацией направят обращения в Антитеррористическую комиссию с указанием на угрозы безопасности жителей. Кроме этого, планируется обратиться к коммерческим предприятиям, расположенным в этом районе (магазины, автосервисы и другие), чтобы они также предоставили информацию о потенциальных рисках.

«Большее количество обращений позволит добиться более быстрого реагирования», — подчеркнул Мартышин.

Он также добавил, что администрация свяжется с собственником железнодорожных путей, который должен заявить о опасности для движения составов и потребовать устранения проблем на соседних объектах.

Все подготовленные документы будут переданы для изучения в Антитеррористическую комиссию. После рассмотрения комиссия может обязать владельцев объектов на территории Мелькомбината провести необходимые работы. Для выполнения будет установлен определенный срок. Если собственники не предпримут действий, администрация подготовит исковые заявления и через судебные инстанции потребует либо реконструкции, либо демонтажа строений.

Вторая часть плана посвящена практическому благоустройству. Специалисты надзорных органов обследуют территорию, составят полный перечень нарушений и выдадут предписания. В течение следующего года владельцы должны либо привести свои здания в соответствие с нормативами, либо их снести. При невыполнении этих требований также будут начаты судебные процессы.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава Республики Коми дал распоряжение обеспечить приведение в надлежащее состояние всех воинских мемориалов ко Дню Победы.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+