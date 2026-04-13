Администрация Сыктывкара займётся ликвидацией заброшенных объектов Мелькомбината

Фото "Про Город"

Работа разделена на два этапа: обеспечение безопасности и приведение территории в порядок. Соответствующее заявление опубликовал в своем канале глава городской администрации Максим Мартышин.

Как отметил мэр, долгое время неиспользуемая зона, на которой находятся жилые дома, торговые точки и объекты железной дороги, создает серьезную опасность для населения. Администрацией уже подготовлен и утвержден детальный план мероприятий.

Первая часть плана касается юридического оформления. Предполагается установить всех владельцев земельных участков, строений и путей, создать единые реестры и получить необходимые выписки из ЕГРН. Управляющие организации жилых комплексов совместно с администрацией направят обращения в Антитеррористическую комиссию с указанием на угрозы безопасности жителей. Кроме этого, планируется обратиться к коммерческим предприятиям, расположенным в этом районе (магазины, автосервисы и другие), чтобы они также предоставили информацию о потенциальных рисках.

«Большее количество обращений позволит добиться более быстрого реагирования», — подчеркнул Мартышин.

Он также добавил, что администрация свяжется с собственником железнодорожных путей, который должен заявить о опасности для движения составов и потребовать устранения проблем на соседних объектах.

Все подготовленные документы будут переданы для изучения в Антитеррористическую комиссию. После рассмотрения комиссия может обязать владельцев объектов на территории Мелькомбината провести необходимые работы. Для выполнения будет установлен определенный срок. Если собственники не предпримут действий, администрация подготовит исковые заявления и через судебные инстанции потребует либо реконструкции, либо демонтажа строений.

Вторая часть плана посвящена практическому благоустройству. Специалисты надзорных органов обследуют территорию, составят полный перечень нарушений и выдадут предписания. В течение следующего года владельцы должны либо привести свои здания в соответствие с нормативами, либо их снести. При невыполнении этих требований также будут начаты судебные процессы.

