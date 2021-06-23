Погода в Сыктывкаре нас радует теплом и ярким солнцем. Сыктывкарцы отдыхают на природе и активно выкладывают фото в Instagram, включая нашу постоянную рубрику #pg_красота. Смотрим подборку красивых девушек, которые с удовольствием делятся своими снимками с нашими читателями.

@ulanovasvetlana2

@19_katerinka

@emiliakozhevina

@natatalalaa

@kristina_tomsha_

@ann_ledi

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