"Не травите этим своих кошек": в Роскачестве озвучили худшие бренды корма для питомцев

Помимо питательной ценности, важнейшим аспектом выступает безопасность корма для здоровья животного. В связи с этим, тщательно проверялось наличие токсичных веществ, нитритов, радиоактивных элементов, тяжёлых металлов (таких как ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, медь), а также оценивались микробиологические параметры, включая общую бактериальную загрязнённость, наличие энтеробактерий, сальмонелл и анаэробных бактерий, вырабатывающих токсины. В этой области серьёзных нарушений выявлено не было.

Тем не менее, некоторые образцы вызвали определённые нарекания:

Отмечено превышение допустимого уровня металломагнитной примеси

В процессе изготовления корма возможно попадание мелкой металлической стружки. В соответствии с требованиями ГОСТа, её размер не должен превышать 2 мм, а края должны быть затуплены. Стандарты Роскачества ограничивают содержание подобных частиц до 20 мг/кг. В ходе проверки в продукции двух торговых марок было зафиксировано превышение указанного значения. Следует отметить, что размер всех обнаруженных частиц соответствовал требованиям ГОСТа (не более 2 мм) и они не имели острых краёв.

Выявлено наличие микотоксинов

В восьми образцах было обнаружено присутствие микотоксина фумонизина В1, однако это не оказало значительного влияния на общую токсичность продукта. Данный микотоксин потенциально может оказывать негативное воздействие на печень и почки животных.

Обнаружены остаточные следы пестицидов и антибиотиков

В ряде образцов было зафиксировано незначительное содержание пестицидов. В 17 кормах были выявлены такие вещества, как дельтаметрин, хлормекват-хлорид и пиримифос-метил, которые, вероятно, попали в корм из растительного сырья, используемого при выращивании или хранении ингредиентов.

В трёх образцах были найдены следы антибиотиков. Несмотря на то, что законодательно содержание пестицидов в кошачьих кормах не регламентировано, присутствие антибиотиков допускается только в минимальных количествах. Однако наличие данных веществ не позволяет продукции претендовать на получение Знака качества.

Недостаток селена и калия

Содержание натрия, кальция, фосфора, магния, железа, меди, йода, марганца и цинка соответствовало установленным нормам. В то же время, были зафиксированы отклонения по содержанию других элементов.

Установлено, что концентрация селена в кормах марок Purina One, Proхвост, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Canin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit и Winner не соответствует требованиям ГОСТа. Это также относится к корму Best Dinner, предназначенному для котят. Кроме того, в кормах «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner, Probalance выявлено несоответствие по массовой доле калия. Регулярное употребление кормов с подобными отклонениями может привести к дефициту селена и калия в организме животного.

Содержание мяса в корме

Потребители часто выражают сомнения относительно достаточного количества мяса в составе корма. В связи с отсутствием общепринятых методик для точной оценки данного показателя, Роскачество, опираясь на косвенные данные, констатировало недостаток мясных компонентов в 11 из 13 образцов, на упаковке которых было заявлено высокое содержание мяса.

Реакция производителей и торговых сетей

Роскачество проинформировало о результатах проведённого анализа всех производителей, импортёров, представителей розничных сетей и онлайн-площадок.

По заявлению представителя ТМ Onto Pet Food, обнаруженное несоответствие заявленного и фактического содержания витамина Е послужило основанием для проведения внутренней проверки и внесения изменений в производственный процесс. Компания планирует повторно подать заявку на исследование с улучшенной партией продукции.

Интернет-магазины «Яндекс Маркет» и Ozon удалили страницы товаров, не соответствующих установленным стандартам. Представители ТМ «Каждый день», «Наша марка», Sirius, Best Dinner, Onto Pet Food и «ВкусВилл» инициировали проведение внутренних аудитов. Производитель АО «Гатчинский ККЗ» (ТМ «Наша марка») рассматривает возможность корректировки состава продукции в соответствии с рекомендациями Роскачества.

Компания ООО «Гранд-Альфа», выпускающая корм Best Dinner, в котором были выявлены отклонения от нормы, прекратила сотрудничество с прежним заводом в декабре 2022 года.

Сеть магазинов «Ашан» провела внутреннюю проверку на предприятии, производящем кошачий корм под собственной торговой маркой «Каждый день». По итогам проверки был разработан план корректирующих мероприятий. На производстве пересматриваются стандарты в соответствии с обновлёнными требованиями ГОСТ Р 55453 от 2022 года.

В заключение, проведённое исследование демонстрирует, что бюджетные корма не всегда уступают более дорогим аналогам в отношении качества и содержания необходимых витаминов и микроэлементов. Эксперты также не подтвердили распространённое мнение о превосходстве импортных кормов над отечественными: единственным продуктом, полностью соответствующим всем новым стандартам Роскачества, оказался корм российского производства. Несмотря на выявленные недостатки, касающиеся содержания отдельных витаминов и элементов, все протестированные корма были признаны безопасными для здоровья домашних питомцев, пишет источник.

Читайте также: