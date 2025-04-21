Можно смело брать – там одно мясо: Роскачество выявило лучшие марки пельменей
- 07:15 21 апреля
- Служба новостей
Качество пельменей на полках магазинов, к сожалению, не всегда радует. Чтобы помочь потребителям сделать правильный выбор, "Роскачество" провело масштабное исследование и определил лучшие марки, соответствующие строгим стандартам.
На что обращали внимание эксперты?
- Ингредиенты: Достаточное ли количество мяса? Есть ли нежелательные добавки, такие как соя, крахмал и усилители вкуса?
- Честность на этикетке: Соответствует ли заявленный состав реальному?
- Безопасность: Нет ли вредных микроорганизмов и опасных веществ?
Лучшие пельмени по версии "Росконтроля":
Только небольшая часть из 48 проверенных образцов получила высокие оценки и была рекомендована к покупке. В список вошли следующие марки:
- «Дымов»
- «Мясницкий ряд»
- «Мираторг»
- «Папа может»
- «Ермолино»
- «Атяшево»
- «ВкусВилл»
- «Цезаренок»
- «Рублевский»
Эти производители доказали, что их продукция соответствует требованиям: в составе только натуральное мясо и никаких нежелательных добавок. Кроме того, тесты не выявили наличия вредных бактерий или других опасных веществ.
Как не ошибиться при выборе пельменей?
- Внимательно читайте состав. Чем меньше ингредиентов, тем лучше. Основные компоненты – мясо, мука, вода и специи.
- Проверяйте срок годности. Не покупайте пельмени, срок хранения которых подходит к концу.
- Оцените внешний вид. Пельмени должны быть целыми, без повреждений и излишней наледи.
- Доверяйте проверенным брендам. Компании с хорошей репутацией, как правило, более ответственно относятся к качеству продукции.
Выбирая продукты осознанно, вы не только получаете удовольствие от вкусной еды, но и заботитесь о своем здоровье, пишет источник.
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