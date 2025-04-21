Можно смело брать – там одно мясо: Роскачество выявило лучшие марки пельменей

Качество пельменей на полках магазинов, к сожалению, не всегда радует. Чтобы помочь потребителям сделать правильный выбор, "Роскачество" провело масштабное исследование и определил лучшие марки, соответствующие строгим стандартам.

Только небольшая часть из 48 проверенных образцов получила высокие оценки и была рекомендована к покупке. В список вошли следующие марки:

«Дымов»

«Мясницкий ряд»

«Мираторг»

«Папа может»

«Ермолино»

«Атяшево»

«ВкусВилл»

«Цезаренок»

«Рублевский»

Эти производители доказали, что их продукция соответствует требованиям: в составе только натуральное мясо и никаких нежелательных добавок. Кроме того, тесты не выявили наличия вредных бактерий или других опасных веществ.

Как не ошибиться при выборе пельменей?

Внимательно читайте состав. Чем меньше ингредиентов, тем лучше. Основные компоненты – мясо, мука, вода и специи.

Чем меньше ингредиентов, тем лучше. Основные компоненты – мясо, мука, вода и специи. Проверяйте срок годности. Не покупайте пельмени, срок хранения которых подходит к концу.

Не покупайте пельмени, срок хранения которых подходит к концу. Оцените внешний вид. Пельмени должны быть целыми, без повреждений и излишней наледи.

Пельмени должны быть целыми, без повреждений и излишней наледи. Доверяйте проверенным брендам. Компании с хорошей репутацией, как правило, более ответственно относятся к качеству продукции.

Выбирая продукты осознанно, вы не только получаете удовольствие от вкусной еды, но и заботитесь о своем здоровье, пишет источник.

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