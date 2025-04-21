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Можно смело брать – там одно мясо: Роскачество выявило лучшие марки пельменей

Можно смело брать – там одно мясо: Роскачество выявило лучшие марки пельменейСоздано в Шедевруме

Качество пельменей на полках магазинов, к сожалению, не всегда радует. Чтобы помочь потребителям сделать правильный выбор, "Роскачество" провело масштабное исследование и определил лучшие марки, соответствующие строгим стандартам.

На что обращали внимание эксперты?

  • Ингредиенты: Достаточное ли количество мяса? Есть ли нежелательные добавки, такие как соя, крахмал и усилители вкуса?
  • Честность на этикетке: Соответствует ли заявленный состав реальному?
  • Безопасность: Нет ли вредных микроорганизмов и опасных веществ?

Лучшие пельмени по версии "Росконтроля":

Только небольшая часть из 48 проверенных образцов получила высокие оценки и была рекомендована к покупке. В список вошли следующие марки:

  • «Дымов»
  • «Мясницкий ряд»
  • «Мираторг»
  • «Папа может»
  • «Ермолино»
  • «Атяшево»
  • «ВкусВилл»
  • «Цезаренок»
  • «Рублевский»

Эти производители доказали, что их продукция соответствует требованиям: в составе только натуральное мясо и никаких нежелательных добавок. Кроме того, тесты не выявили наличия вредных бактерий или других опасных веществ.

Как не ошибиться при выборе пельменей?

  • Внимательно читайте состав. Чем меньше ингредиентов, тем лучше. Основные компоненты – мясо, мука, вода и специи.
  • Проверяйте срок годности. Не покупайте пельмени, срок хранения которых подходит к концу.
  • Оцените внешний вид. Пельмени должны быть целыми, без повреждений и излишней наледи.
  • Доверяйте проверенным брендам. Компании с хорошей репутацией, как правило, более ответственно относятся к качеству продукции.

Выбирая продукты осознанно, вы не только получаете удовольствие от вкусной еды, но и заботитесь о своем здоровье, пишет источник.

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