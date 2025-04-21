Петунию-капризулю — в сторону: сеем в саду бесхлопотный цветок — цветастые облака вытекают «пеной» из кашпо

Особенно хороша сапонария базиликолистная, которая словно взрыв нежной пены вырывается из горшков, усыпая все вокруг тысячами цветов.

Забудьте о банальной петунии! Есть прекрасная альтернатива для ваших подвесных кашпо и клумб – неприхотливая сапонария, или мыльнянка

С июня по август мыльнянка дарит обильное цветение. Розовые, сиреневые или белые бутоны плотно покрывают раскидистые побеги, создавая захватывающий эффект цветочного "облака".

Сапонария – находка для занятых садоводов, ведь она не требует сложного ухода. Некоторые сорта – многолетники, которые легко размножаются самосевом.

Вырастить мыльнянку очень просто. Семена высевают прямо в грунт весной, когда потеплеет, или в марте на рассаду в легкую почву. Слегка присыпьте семена землей (3-5 мм), накройте пленкой до появления всходов. Когда появятся четыре настоящих листочка, рассадите сеянцы.

Сапонария быстро растет и превращается в пышное, ароматное чудо, которое украсит ваш сад или балкон.

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