Обработайте севок перед посадкой этим способом: лук никогда не заболеет, не уйдет в стрелку и вырастет с большой кулак

Ключевое значение имеет грамотная подготовка лука-севка к посадке. Заболевания или стрелкование лука могут свести на нет все усилия. Многолетние эксперименты с различными методами подготовки, включая замачивание в растворах марганцовки и соли, выдерживание в горячей воде и использование укрывного материала, привели меня к более простому и эффективному решению.

Предпосадочная обработка севка – залог формирования здорового и богатого урожая. Она направлена на уничтожение болезнетворных бактерий и грибков, присутствующих на поверхности луковиц, защиту от гниения и повышение устойчивости растений после высадки в грунт. Это значительно снижает риск заболеваний и повышает сопротивляемость луковиц к неблагоприятным условиям.

Самым удобным и действенным способом для меня стало применение "Фитоспорина". Этот препарат избавляет от необходимости длительного замачивания. Достаточно приготовить раствор в соответствии с инструкцией, перелить его в пульверизатор, равномерно опрыскать луковицы и дать им просохнуть перед посадкой. Всего 10 граммов средства на пол-литра воды достаточно для обработки значительного количества посадочного материала.

Помимо обработки "Фитоспорином", обязательным этапом является тщательная сортировка севка. Для выращивания полноценных луковиц отбираются только мелкие экземпляры диаметром от 1 до 2,5 см. Более крупные луковицы лучше использовать для получения зелени, поскольку они более склонны к стрелкованию и не формируют крупных репок. Важно внимательно осмотреть весь материал, удаляя подсохшие, заплесневелые, поврежденные или проросшие луковицы.

Не менее важна и просушка севка. Для снижения вероятности стрелкования луковицы помещаются вблизи отопительных приборов или подсушиваются в духовке при температуре около 30 градусов в течение 6-8 часов. Такая процедура подготавливает лук к посадке и снижает риск образования стрелок.

Благодаря комплексному подходу, включающему обработку "Фитоспорином", тщательную сортировку и правильную просушку, удается защитить луковицы от распространенных заболеваний, таких как корневая гниль, мучнистая роса и пероноспороз, а также предотвратить их стрелкование. Эти простые меры позволяют вырастить крупные и здоровые луковицы, достигающие порой размера кулака, радующие глаз и обеспечивающие запасы на всю зиму, пишет источник.

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