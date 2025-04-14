Сплошная химия, а не соль: Роскачество огласило пять марок поваренной соли, которые не нужно покупать
- 07:15 14 апреля
- Инга Межевикина
В результате экспертизы, проведённой Роскачеством, выявлены недостатки у пяти марок соли, параметры которых не соответствуют установленным стандартам, что ставит под сомнение целесообразность их приобретения.
Проведённый анализ обнаружил значительные расхождения между фактическими характеристиками товара и информацией, указанной на этикетке.
На российском рынке пищевой соли наблюдаются случаи некорректного указания географического источника продукции. Несмотря на то, что основные регионы добычи включают Крымский полуостров, Астраханскую, Иркутскую и Оренбургскую области, отдельные изготовители указывают в качестве места происхождения такие города, как Москва, Санкт-Петербург или Ростов-на-Дону. Подобная информация вводит потребителей в заблуждение, так как в этих населённых пунктах добыча соли не ведётся. Как правило, подобная путаница связана с местом упаковки, а не с фактическим месторождением сырья.
Потребителям важно иметь достоверные сведения об источнике соли, так как это влияет на её состав и потребительские свойства. Например, компании "ТД Соль" из Московской области и "Atlantika" из Ростовской области открыто сообщают, что их продукция импортирована из Республики Беларусь и Кипра соответственно. Однако, некоторые производители не проявляют подобной прозрачности. Более того, многие прибегают к маркетинговым уловкам, размещая на упаковке пометку "без ГМО", хотя хлорид натрия по своей природе не является генетически модифицированным продуктом.
Роскачество рекомендует потребителям тщательно изучать информацию на упаковке соли и проявлять повышенную внимательность при выборе продукции, в случае отсутствия чётких данных о происхождении или наличия сомнительных характеристик.
Особое внимание следует уделять надписи "морская соль". Настоящая морская соль должна производиться с использованием специализированных технологий, однако некоторые производители используют данный термин исключительно в рекламных целях. К примеру, соль, происходящая из Подмосковья или Белоруссии, может быть необоснованно обозначена как "морская", вводя потребителя в заблуждение.
В ходе исследования Роскачества было выявлено пять марок поваренной соли, чьи показатели не соответствуют заявленным на упаковке характеристикам.
- Соль "ТД Соль" получила отрицательную оценку из-за недостаточного содержания йода и наличия вводящей в заблуждение надписи "без ГМО", так как соль по определению не может быть генетически модифицирована.
- Марка "Валетек" также продемонстрировала недостаточное содержание йода.
- Соль "Белёк" не соответствовала нормативам по содержанию йода и количеству нерастворимых в воде примесей.
- Бренд Crista заявлял о пониженном содержании хлорида натрия, но по факту его уровень оказался значительно выше, что указывает на недостоверность информации, указанной на упаковке.
- У соли "Салина" гранулометрический состав не соответствовал требованиям ГОСТ, несмотря на указанное на упаковке соответствие данному стандарту.
Роскачество призывает потребителей быть бдительными и внимательно изучать информацию, представленную на упаковках, перед совершением покупки соли, пишет progoroduhta.ru.
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