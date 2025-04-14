Сплошная химия, а не соль: Роскачество огласило пять марок поваренной соли, которые не нужно покупать

Фото из архива "Про Город"

В результате экспертизы, проведённой Роскачеством, выявлены недостатки у пяти марок соли, параметры которых не соответствуют установленным стандартам, что ставит под сомнение целесообразность их приобретения. Проведённый анализ обнаружил значительные расхождения между фактическими характеристиками товара и информацией, указанной на этикетке.

На российском рынке пищевой соли наблюдаются случаи некорректного указания географического источника продукции. Несмотря на то, что основные регионы добычи включают Крымский полуостров, Астраханскую, Иркутскую и Оренбургскую области, отдельные изготовители указывают в качестве места происхождения такие города, как Москва, Санкт-Петербург или Ростов-на-Дону. Подобная информация вводит потребителей в заблуждение, так как в этих населённых пунктах добыча соли не ведётся. Как правило, подобная путаница связана с местом упаковки, а не с фактическим месторождением сырья.

Потребителям важно иметь достоверные сведения об источнике соли, так как это влияет на её состав и потребительские свойства. Например, компании "ТД Соль" из Московской области и "Atlantika" из Ростовской области открыто сообщают, что их продукция импортирована из Республики Беларусь и Кипра соответственно. Однако, некоторые производители не проявляют подобной прозрачности. Более того, многие прибегают к маркетинговым уловкам, размещая на упаковке пометку "без ГМО", хотя хлорид натрия по своей природе не является генетически модифицированным продуктом.