В Коми почти 40 человек задекларировали доходы свыше 100 миллионов рублей
- 17:30 22 апреля
- Инесса Богатая
В регионе зафиксирован рост числа граждан с доходами, превышающими 100 миллионов рублей.
Управление Федеральной налоговой службы России по республике предоставило информацию о количестве миллионеров и миллиардеров в Коми, основываясь на данных декларирования доходов населения за 2023 год. Об этом сообщает "Комиинформ".
В 2024 году, по итогам 2023 года, налогоплательщики региона подали 94 029 деклараций по форме №3-НДФЛ, указав общую сумму доходов, облагаемых налогом, в размере 90, 3 миллиарда рублей. 38 физических лиц и индивидуальных предпринимателей заявили о доходах, превышающих 100 миллионов рублей, среди которых двое являются миллиардерами.
Стоит отметить, что по результатам 2022 года в Республике Коми зарегистрировано два человека, чьи доходы превышали 1 миллиард рублей, и еще 30 жителей региона продемонстрировали доходы в пределах от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей. Для сравнения: в прошлые годы в регионе насчитывалось четыре миллиардера.