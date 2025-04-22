В Коми почти 40 человек задекларировали доходы свыше 100 миллионов рублей

автор Вячеслав Вольгин

В регионе зафиксирован рост числа граждан с доходами, превышающими 100 миллионов рублей. Управление Федеральной налоговой службы России по республике предоставило информацию о количестве миллионеров и миллиардеров в Коми, основываясь на данных декларирования доходов населения за 2023 год. Об этом сообщает "Комиинформ".

В 2024 году, по итогам 2023 года, налогоплательщики региона подали 94 029 деклараций по форме №3-НДФЛ, указав общую сумму доходов, облагаемых налогом, в размере 90, 3 миллиарда рублей. 38 физических лиц и индивидуальных предпринимателей заявили о доходах, превышающих 100 миллионов рублей, среди которых двое являются миллиардерами.