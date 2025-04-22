В Коми начали просыпаться медведи

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В Ухте 21 апреля состоялось общегородское совещание под руководством и.о. главы города Марины Метелевой. Согласно докладу начальника управления ГО и ЧС Ухты Андрея Дудникова, в прилегающих лесных массивах наблюдается пробуждение медведей после зимней спячки. Как сообщается в официальном пресс-релизе администрации Ухты, на прошлой неделе зафиксирован случай появления медведицы с потомством в окрестностях поселка Седъю. "Настоятельно прошу соблюдать повышенные меры предосторожности! Избегайте приближения к диким животным, воздержитесь от посещения леса без крайней необходимости. В случае обнаружения медведя вблизи населенного пункта, незамедлительно информируйте Единую дежурно-диспетчерскую службу", – рекомендовал Андрей Дудников.

Ранее спасатель МЧС России 2-го класса Дмитрий Перминов поделился информацией о правилах поведения при встрече с медведем. В частности, находясь в непосредственной близости от хищника, необходимо громко разговаривать или кричать, избегая при этом бросания каких-либо предметов или провоцирования агрессии. Следует медленно отступать назад. Не рекомендуется пытаться забраться на дерево, поскольку медведи обладают хорошими навыками лазания.

При обнаружении медвежат важно немедленно покинуть данное место, так как детеныши могут приблизиться, а мать инстинктивно начнет их защищать.