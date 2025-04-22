Вместо сливочных тортов и жирных пирожков: вкуснейший постный десерт из жареных яблок

В современном изобилии калорийных сладостей, как отрадно открыть для себя что-то одновременно простое, вкусное и полезное. Жареные яблоки – прекрасный тому пример.

Этот десерт не только обладает восхитительным вкусом и ароматом, идеально сочетающимся с чаем или кофе, но и является отличной альтернативой тяжелым тортам и пирогам, особенно для тех, кто постится или следит за своей фигурой.