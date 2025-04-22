Сыктывкарским родителям расскажут как обезопасить своих детей и найти к ним подход
- 13:45 22 апреля
- Инесса Богатая
Онлайн-школа "Время знать!" приглашает сыктывкарцев на бесплатные прямые трансляции, посвященные самым актуальным проблемам в воспитании подростков.
22 апреля 2025 года в 18:00 эксперты расскажут:
Как разрешать конфликты с подростком и выстраивать эффективное общение.
Как распознать признаки вовлечения ребенка в террористическую деятельность и что делать в этом случае.
24 апреля 2025 года в 18:00 специалисты обсудят:
Причины и последствия гаджетозависимости, а также способы профилактики и коррекции.
Как защитить ребенка от нежелательного контента и опасных увлечений в Интернете, сохранив при этом его доверие.
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Напомним, ранее портал "Про Город Сыктывкар" сообщал, что в столице Коми в 2024 году подростки совершили вдвое больше преступлений, чем в 2023. Так, в прошлом году зарегистрировали 168 инцидентов. Помощник прокурора Сыктывкара отметила, что сегодня невозможно выделить определенный социальный портрет несовершеннолетнего, склонного к совершению преступлений. В правонарушениях замечены не только дети из неблагополучных семей, но и из обеспеченных.