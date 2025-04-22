Сыктывкарским родителям расскажут как обезопасить своих детей и найти к ним подход

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Напомним, ранее портал "Про Город Сыктывкар" сообщал, что в столице Коми в 2024 году подростки совершили вдвое больше преступлений, чем в 2023. Так, в прошлом году зарегистрировали 168 инцидентов. Помощник прокурора Сыктывкара отметила, что сегодня невозможно выделить определенный социальный портрет несовершеннолетнего, склонного к совершению преступлений. В правонарушениях замечены не только дети из неблагополучных семей, но и из обеспеченных.