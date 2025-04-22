С 1 мая запрещено: штраф 50 тысяч для владельцев квартир, где есть стиральная машинка
- 15:17 22 апреля
- Служба новостей
Ответственность за ущерб, причиненный соседям в многоквартирном доме, – это всегда актуальный и острый вопрос
Владелец квартиры несет полную ответственность за все, что происходит в его жилище, включая выбор и установку бытовой техники, такой как стиральная машина. Это может повлечь за собой серьезные юридические и финансовые последствия, как показывают недавние судебные разбирательства.
- Бурятия: Подключение стиральной машины к неподходящему кухонному стояку привело к затоплению. Владельца обязали выплатить соседям компенсацию.
- Саратовская область: Неправильное заземление стиральной машины вызвало перегрев системы и затопление нескольких квартир. Владелец квартиры понес ответственность и выплатил компенсацию.
- Третий случай: Незаконная перепланировка с размещением "мокрой зоны" над жилыми помещениями соседей привела к сырости и шуму. Суд обязал вернуть квартиру в первоначальное состояние и возместить судебные издержки.
Собственник обязан следить за состоянием своей квартиры и уважать права соседей, соблюдая строительные нормы. В случае ущерба ответственность несет именно он, даже если квартира сдается в аренду. Аренда не снимает с собственника обязательств перед соседями.
Если произошел залив или другое повреждение, необходимо составить акт с участием управляющей компании, оценить ущерб и добиться возмещения от виновника. Страхование может помочь снизить финансовые риски, но не является универсальным решением.
Подводя итог, собственник квартиры несет всю ответственность за ущерб, нанесенный соседям из-за технических нарушений или перепланировки. Важно соблюдать все нормы и правила, чтобы избежать подобных ситуаций, пишет источник.
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