Житель Коми заплатить за нападение на сотрудника полиции

По информации от прокуратуры, его признали виновным в применение силы, не угрожающей жизни или здоровью, к представителю власти при исполнении им служебных обязанностей.

В Сыктывдинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела против 34-летнего местного жителя.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 4 ноября 2024 года в дневное время. Сотрудник полиции прибыл в деревню Парчег, отреагировав на сообщение женщины, что ее муж удерживает их ребенка.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина игнорировал требования участкового и пытался оттолкнуть его, цепляясь за форму. Когда полицейский попытался остановить противоправные действия, нарушитель взял молоток и дважды замахнулся им на сотрудника правопорядка. В ответ участковый применил газовое спецсредство.

Несмотря на это, злоумышленник, уронив молоток, ударил полицейского по лицу. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС также столкнулись с сопротивлением, и в итоге дебошира доставили в отделение полиции в наручниках.

В процессе расследования мужчина признал свою вину и извинился перед пострадавшим.

Суд постановил взыскать с жителя Парчега штраф в размере 50 тысяч рублей.

Данное решение суда еще не вступило в законную силу.