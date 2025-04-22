В Сыктывкаре водитель иномарки сбил пешехода и уехал

Фото ГАИ Коми

21 апреля зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Информацию об инциденте предоставили в Госавтоинспекции Республики Коми. Около 11:40 водитель автомобиля Mitsubishi L200, мужчина 1954 года рождения, ехал по улице Старовского. У дома номер 24 он совершил наезд на пешехода 2004 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, двигаясь слева направо относительно направления движения авто.

После столкновения водитель покинул место происшествия. Отметим, что полиция смогла установить его личность. Отмечается, что за последний год он не привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, а его водительский стаж составляет более 20 лет (с 1999 года).

Пешеход получил травмы головы, включая черепно-мозговую и сотрясение, а также ушиб ноги. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.