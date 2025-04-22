Туристов из Санкт-Петербурга ждет высокоскоростной Wi-Fi* в горном кластере Сочи

Туристы и сотрудники курорта "Газпром Поляна" теперь могут бесплатно пользоваться цифровыми сервисами. В том числе — гости из Санкт-Петербурга, которые входят в топ-3 отдыхающих в локации. Инженеры МегаФона совместно с ПАО "Газпром" реализовали проект по установке Wi-Fi* зоны, обеспечивающей посетителям курорта доступ к высокоскоростному интернету.

Новые современные Wi-Fi* точки охватывают более двух километров территорий в нижней части курорта — от торгово-развлекательного комплекса "Галактика" до нижних станций канатных дорог "Лаура" и "Альпика". Проектирование размещения свыше 50 точек доступа выполнено с учетом анализа посещаемости локаций и их равномерное распределение обеспечивает гостей и персонал скоростным интернетом до 200 Мбит/с.

Основное подключение происходит через сеть курорта "Газпром Поляна", однако при повышенной нагрузке задействуется инфраструктура МегаФона. Для этого специалисты оператора на постоянной основе проводят мониторинг состояния сети и осуществляют оперативную техническую поддержку.

Реализация проекта позволяет пользователям сократить расход интернет-трафика и бесплатно делиться фотографиями и видео, вести прямые трансляции. Для подключения нужен только гаджет с поддержкой Wi-Fi*. Авторизация проходит при помощи регистрации через СМС или звонок. К интернету могут подключиться все желающие, независимо от их мобильного оператора. Услуга дает возможность присоединить одновременно около десяти тысяч человек.

"Краснодарский край принимает миллионы отдыхающих вне зависимости от времени года. Такой тренд нельзя игнорировать, поэтому мы продолжаем реализовывать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей и туристов. Уверен, совместная и эффективная работа с курортом “Газпром Поляна” позволит нам и дальше развивать инфраструктуру и повышать качество услуг, делая отдых в горном Сочи еще более привлекательным", — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса в регионах Юга, Кавказа и Поволжья МегаФона Дмитрий Прозоров.