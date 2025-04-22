Отдыхать не будем: Минтруд перенес майские каникулы - выходные подвинули

Разговоры о реорганизации майских праздников в самом разгаре. Сторонники нововведения видят в этом возможность более глубокого и осознанного празднования.

Вместо длинных, размытых выходных – короткие, но насыщенные периоды, посвященные конкретным событиям: участию в первомайских демонстрациях, пикникам на природе или торжественным мероприятиям в День Победы.