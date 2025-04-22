Конвейерные пустышки: в Роскачестве назвали марки яиц из черного списка - не берите на завтрак

Куриные яйца – основа рациона многих россиян, но, как показало недавнее масштабное исследование Роскачества, к их выбору нужно подходить ответственно. Потребителям стоит быть внимательными и критически оценивать представленные продукты, чтобы извлечь максимум пользы для здоровья и избежать неприятностей на кухне.

Исследование выявило значительные недостатки в продукции популярных марок, таких как «Чепфа», «Синявинское», «Село Зеленое» и «Праксис». Основные проблемы: несоответствие фактического веса заявленному, недостаточное содержание витамина А и Омега-3 жирных кислот, плохая калибровка (разные размеры яиц в одной упаковке) и хрупкая скорлупа, склонная к повреждениям. Иногда на поверхности яиц обнаруживались загрязнения, что вызывает вопросы о санитарных нормах на производстве.