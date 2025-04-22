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Конвейерные пустышки: в Роскачестве назвали марки яиц из черного списка - не берите на завтрак

Конвейерные пустышки: в Роскачестве назвали марки яиц из черного списка - не берите на завтракФото из архива "Про Города"

Куриные яйца – основа рациона многих россиян, но, как показало недавнее масштабное исследование Роскачества, к их выбору нужно подходить ответственно. Потребителям стоит быть внимательными и критически оценивать представленные продукты, чтобы извлечь максимум пользы для здоровья и избежать неприятностей на кухне.

Исследование выявило значительные недостатки в продукции популярных марок, таких как «Чепфа», «Синявинское», «Село Зеленое» и «Праксис». Основные проблемы: несоответствие фактического веса заявленному, недостаточное содержание витамина А и Омега-3 жирных кислот, плохая калибровка (разные размеры яиц в одной упаковке) и хрупкая скорлупа, склонная к повреждениям. Иногда на поверхности яиц обнаруживались загрязнения, что вызывает вопросы о санитарных нормах на производстве.

Лидером исследования стали яйца марки «Лента», показавшие отличные результаты по всем ключевым параметрам. Эксперты отметили прочную и чистую скорлупу, точную калибровку, высокое содержание витаминов и Омега-3, а также соответствие стандартам безопасности. Этот продукт – надежный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье.

Потребление некачественных яиц может привести не только к испорченному настроению во время приготовления блюд, но и к более серьезным последствиям: дефициту важных питательных веществ и даже пищевому отравлению. Важно внимательно изучать маркировку на упаковке, осматривать яйца и выбирать проверенные бренды, качество которых подтверждено независимыми экспертизами. Обращайте внимание на знаки качества на упаковке, указывающие на соответствие высоким стандартам.

Покупка качественных яиц – это вклад в свое здоровье и возможность наслаждаться вкусной и полезной пищей. Правильный выбор позволит избежать неприятных сюрпризов и быть уверенным в получении максимальной пользы от этого ценного продукта, пишет progorod62.ru.

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