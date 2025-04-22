В сыктывкарскую колонию пытались доставить запрещенный предмет
- 10:45 22 апреля
- Инесса Богатая
В исправительной колонии №25 19 апреля сотрудник отдела безопасности при проверке посылки, адресованной заключенному, выявил и конфисковал флеш-накопитель.
Запрещенный предмет искусно спрятали внутри поворотного корпуса от клеящего карандаша.
По информации пресс-службы УФСИН по Республике Коми, мобильные телефоны, средства связи и любые компоненты, обеспечивающие их функционирование, входят в список предметов, запрещенных для хранения, получения в посылках, передачах и бандеролях осужденным.
В связи с этим, в действиях гражданина из города Печора, отправившего запрещенный предмет заключенному, усматриваются признаки административного правонарушения.
Передача или попытка передачи каким-либо способом лицам, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, незаконных к приобретению, хранению или использованию, влечет за собой административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Все объекты при этом изымаются.