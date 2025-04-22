В сыктывкарскую колонию пытались доставить запрещенный предмет

Фото УФСИН по РК

В исправительной колонии №25 19 апреля сотрудник отдела безопасности при проверке посылки, адресованной заключенному, выявил и конфисковал флеш-накопитель. Запрещенный предмет искусно спрятали внутри поворотного корпуса от клеящего карандаша.

По информации пресс-службы УФСИН по Республике Коми, мобильные телефоны, средства связи и любые компоненты, обеспечивающие их функционирование, входят в список предметов, запрещенных для хранения, получения в посылках, передачах и бандеролях осужденным.

В связи с этим, в действиях гражданина из города Печора, отправившего запрещенный предмет заключенному, усматриваются признаки административного правонарушения.